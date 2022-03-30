Шольц заявляв Зеленському про готовність Німеччини стати гарантом безпеки України

За словами речника канцлера, про це йшлося в минулій розмові між Зеленським і Шольцом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність ФРН виступити гарантом безпеки України.

За словами речника канцлера, Шольц говорив про це у розмові з президентом України, пише Reuters.

Зокрема, речник канцлера Штеффен Хебестрайт повідомив журналістам, що Шольц говорив Зеленському про "загальну готовність" узяти участь у ролі гаранта.

Хебестрайт додав, що не хоче поширювати здогадки, чи передбачає роль гаранта військовий компонент.

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить.