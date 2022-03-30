Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаНовини -

Біля Тель-Авіва терорист застрелив трьох ізраїльтян і двох українців

За тиждень жертвами нападів у Ізраїлі стали 11 людей. 

Біля Тель-Авіва терорист застрелив трьох ізраїльтян і двох українців
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

В Ізраїлі в передмісті Тель-Авіва терорист із Палестини застрелив пʼятьох людей. Жертвами стали троє ізраїльтян, включно з одним поліцейським, і двоє українців. Про це пише Reuters.

Теракт відбувся у вівторок у Бней-Браку – юдейському ультраортодоксальному місті. Стрільця вбили правоохоронці. Разом із пʼятьма жертвами цього нападу кількість убитих в Ізраїлі зросла до 11 за тиждень. За даними правоохоронців, нападники є прихильниками ІДІЛ. 

Президент Палестини Махмуд Аббас засудив стрілянину, відповідальність за яку поки що не взяло жодне терористичне угруповання. 

Зазначається, що це найбільший сплеск нападів на вулицях Ізраїлю за роки. 

Премʼєр-міністр Нафталі Бенет заявив, що держава стикається з "новою хвилею тероризму". Бенет закликав сили безпеки збільшити присутність на вулицях ізраїльських міст. 

Захист Ізраїлю планують посилити у звʼязку з наближенням Рамадану – священного для мусульман місяця. Торік конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Пізніше ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного району Східного Єрусалима. За час сутичок постраждали більш ніж 200 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також