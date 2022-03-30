Біля Тель-Авіва терорист застрелив трьох ізраїльтян і двох українців

За тиждень жертвами нападів у Ізраїлі стали 11 людей.

В Ізраїлі в передмісті Тель-Авіва терорист із Палестини застрелив пʼятьох людей. Жертвами стали троє ізраїльтян, включно з одним поліцейським, і двоє українців. Про це пише Reuters.

Теракт відбувся у вівторок у Бней-Браку – юдейському ультраортодоксальному місті. Стрільця вбили правоохоронці. Разом із пʼятьма жертвами цього нападу кількість убитих в Ізраїлі зросла до 11 за тиждень. За даними правоохоронців, нападники є прихильниками ІДІЛ.

Президент Палестини Махмуд Аббас засудив стрілянину, відповідальність за яку поки що не взяло жодне терористичне угруповання.

Зазначається, що це найбільший сплеск нападів на вулицях Ізраїлю за роки.

Премʼєр-міністр Нафталі Бенет заявив, що держава стикається з "новою хвилею тероризму". Бенет закликав сили безпеки збільшити присутність на вулицях ізраїльських міст.

Захист Ізраїлю планують посилити у звʼязку з наближенням Рамадану – священного для мусульман місяця. Торік конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Пізніше ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного району Східного Єрусалима. За час сутичок постраждали більш ніж 200 людей.