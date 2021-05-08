У Єрусалимі внаслідок сутичок палестинців з ізраїльською поліцією постраждали понад 220 осіб.

Про це пише Німецька хвиля.

Інцидент стався біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі у п’ятницю, 7 травня. Серед постраждалих – 17 правоохоронців. За інформацією поліції, палестинці після вечірньої молитви почали закидати правоохоронців камінням і піротехнічними засобами. У відповідь поліцейські застосували гумові кулі і сльозогінний газ.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Насильницькі сутички спалахували ввечері і в інших частинах міста. У Червоному Півмісяці зазначили, що у лікарні доправили 108 травмованих палестинців.

Сутички у Єрусалимі виникали вже неодноразово від початку священного для мусульман місяця Рамадан і рішення глави Палестинських територій Махмуда Аббаса відкласти намічені на 22 травня загальні вибори. Але насильницьке протистояння на Храмовій горі востаннє мало місце ще у серпні 2019 року.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Спершу конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалима. Пізніше ескалації напруженості посприяла загроза виселення кількох палестинських родин з одного з районів Східного Єрусалима.

Поліція 7 травня розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами.

Фото: ЕРА/UPG