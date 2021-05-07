Угорщина і Польща домоглися виключення словосполучення "гендерна рівність" з декларації ЄС

Лобіювання з боку Польщі та Угорщини привело до виключення словосполучення "гендерна рівність" із проєкту декларації щодо просування соціального згуртування, яку Євросоюз має оприлюднити сьогодні. Про це пише Reuters на основі свідчень дипломатів і документів.

Правляча польська партія "Право і справедливість" (PiS) та її союзник-євроскептик, прем'єр Угорщини Віктор Орбан є прихильниками традиційний соціальних цінностей у своїх країнах. Через це вони кілька разів дискутували з більш ліберальними західними колегами, зокрема щодо прав жінок, гомосексуалістів та мігрантів.

Обидві країни виступили проти згадки "гендерної рівності" в проєкті, підготованому для презентації на саміті в місті Порту.

У початковому драфті зазначалося, що ЄС буде "просувати гендерну рівність". Нині ж там: "Ми будемо нарощувати зусилля в боротьбі з дискримінацією та активно працювати над скороченням гендерного розриву та просуванням рівності". Однак таке формулювання ще теж можуть відредагувати.

Дипломати ЄС заявили, що Польща та Угорщина шукали "більш вільної мови".

Нагадаємо, що 16 листопада Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права. Будапешт і Варшава пояснили, що положення про верховенство права є "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав пропозиції Європейського Союзу "ідеологічним шантажем", який практикував Радянський Союз.