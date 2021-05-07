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Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину від COVID-19

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську".

Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину від COVID-19
Фото: БЕЛТА

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину від COVID-19.

Про це пише державне новинне агентство БелТА.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - сказав Лукашенко, уточнивши, що про її масове виробництво поки що не йдеться.

"Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший. У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що вакцинацію від коронавірусу в Білорусі почали в кінці грудня 2020 року, коли держава отримала з Росії вакцину "Спутнік V". Пізніше її почали розливати на білоруському фармацевтичному концерні "Белмедпрепарати".

Приблизно тоді ж, у грудні 2020 року, Лукашенко вперше сказав, що Білорусь планує створити власну COVID-вакцину. У березні він повідомив, що вакцину розроблять та відправлять на клінічні дослідження до кінця 2021 року, а масовий випуск почнеться у 2022 році.

За даними ВООЗ, в Білорусі підтвердили 364 тисячі випадків коронавірусної хвороби та 2,6 тисячі смертей від неї.

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