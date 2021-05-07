Азербайджан оголосив відбите у вірмен місто Шуша своєю культурною столицею

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке було відбите у вірмен під час війни восени 2020 року, культурною столицею держави.

Про це повідомляється в розпорядженні Алієва.

Шуша знаходилася під контролем невизнаної Нагірно-Карабахської республіки з 1992 до 2020 року. В ході карабахської війни у 2020 році Азербайджан повернув контроль над ним.

"Історико-культурне значення та виняткова духовна цінність міста Шуша для азербайджанського народу диктують необхідність ставлення до нього з особливою увагою та чуйністю", - йдеться в заяві Алієва.

За його словами, Азербайджан планує відновити історичний образ міста та пропагувати його на міжнародній арені як перлину багатовікової багатої культури держави.

Нагадаємо, що 1988 року населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, яку не визнала міжнародна спільнота.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х.