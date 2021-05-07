Україна попросила США про розширення тренувальної місії для ЗСУ

Україна попросила США про розширення тренувальної місії для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-України".

"У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав Кулеба.

За його словами, під час візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена була досягнута домовленість, що буде проведено засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

"Більш того, ми обговорили, як зробити цей інструмент більш ефективним для того, щоб він діяв на постійній основі і між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним", - пояснив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що під час візиту також йшлося про відновлення посади спецпредставника США в переговорах по Україні.

"Ми озвучили своє бачення з цього питання. Державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас з відповіддю", - вказав він.

Нагадаємо, раніше Кулеба і Блінкен обговорили можливість залучення США до мирного врегулювання в Україні. Сторони погодились, що часткове відведення російських військ від кордонів з Україною не знімає загрози подальшого загострення з боку РФ.

Під час візиту в Україну Блінкен також зустрівся також із предстоятелем Православної церкви України, керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем.