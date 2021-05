Франція і Британія відправили кораблі до острова Джерсі через суперечку за право рибальства після Brexit

Франція і Великобританія відправили патрульні кораблі до острова Джерсі через суперечку за право риболовлі, що виникла після Brexit. Острів входить до складу Нормандських островів і не є частиною Великобританії, але саме вона зобов'язана захищати Джерсі.

Біля острова зібралися десятки французьких рибальських човнів, екіпажі яких погрожують заблокувати порт. Після цього прем'єр Британії вирішив відправити туди катери британського флоту H.M.S. Tamar and the H.M.S. Severn як "запобіжний захід", пише New York Times.

Франція пішла на аналогічний крок і відправила до острова два судна для "безпеки судноплавства" і на випадок погіршення ситуації.

Розгортання військово-морських сил загострило суперечку, що виникла через звинувачення французьких рибалок влади в Джерсі у введенні нових, обтяжливих для них вимог для вилову риби.

Рибалки скаржаться, що їм заборонили працювати в британських водах через складнощі отримання ліцензії, виняткове право на надання яких має Джерсі. Для цього документа потрібно показати історію риболовлі в цьому районі. Франція пригрозила відключити острів від електропостачання.

"Прем'єр-міністр підкреслив свою непохитну підтримку Джерсі", - заявив прессекретар Даунінг-стріт британським ЗМІ в середу. Пан Джонсон, заявив речник, закликав до "деескалації напруженості" і заявив, що будь-яка блокада буде "абсолютно невиправданою".

Нагадаємо, що ЄС і Великобританія після Brexit довго не могли узгодити торговельну угоду, зокрема і правила риболовства.

Рада Європейського Союзу в четвер, 29 квітня, схвалила рішення про укладення торговельної угоди між ЄС та Великобританією, а також угоди про безпеку інформації. Це був останній крок з боку ЄС у ратифікації угоди.