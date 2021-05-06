Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому

Официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину оставил после себя противоречивые ощущения. Нас готовы поддерживать в борьбе с Россией, но призывают к сдержанности. Нам говорят, что выступают за расширение «Минска», но сами пытаются решить украинский вопрос в переговорах тет-а-тет по линии Байден – Путин. Между российской агрессией и коррупцией ставят знак равенства. О том, какие сигналы передал госсекретарь США украинскому руководству и об их первопричинах – в материале LB.ua.

Фото: president.gov.ua

Российская угроза сохраняется

Визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд стоит рассматривать не только с точки зрения поддержки Украины в борьбе с Россией. Что, несомненно, так. Самое важное для Вашингтона сейчас – это переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Почему они важны? По ряду причин. Самое главное – то, что в Белом доме понимают: РФ не спешит отводить войска от украинских границ. Кремль ждёт, когда начнутся и чем завершатся возможные переговоры глав России и США. И в случае чего Кремль готов эскалировать ситуацию в Украине. Об этом прямо говорит сам Блинкен.

«Угроза остается. Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Она отвела какое-то количество вооружения, однако значительная его часть там остается. Россия способна за достаточно короткий промежуток времени агрессивно действовать, если она решит это сделать. Поэтому мы тщательно за этим наблюдаем, постоянно контактируя с нашими партнёрами. И я высоко ценю ту сдержанность, которую продемонстрировала Украина в рамках таких агрессивных действий России», – акцентировал госсекретарь США.

Остается надеяться, что на сей раз – в отличие от времён Барака Обамы – в случае значительного обострения конфликта со стороны РФ Вашингтон не будет только в очередной раз призывать Киев к сдержанности. Однако госсекретарь США прав – и это подтверждает украинская разведка: силы РФ по-прежнему находятся близ границ Украины. А оглашение российского Минобороны о завершении военных учений и сворачивании войск – это, вероятнее всего, стоит пока воспринимать как попытку Москвы спровоцировать украинское руководство на ослабление защиты границ.

К слову, украинская власть, видимо, это также прекрасно понимает. По словам президента Зеленского, «несмотря на увеличение военного контингента РФ и техники на временно оккупированном Крымском полуострове и Донбассе, а также вдоль линии российско-украинской границы, всего три с половиной тысячи российских военнослужащих вышли из Крыма. Больше нигде мы уменьшения количества российских войск не видим. Считаем, что процесс этот идёт очень медленно, поэтому и возможна угроза. Да, никто не хочет этих сюрпризов».

Фото: president.gov.ua

Важно отметить, что Энтони Блинкен прибыл в Украину сразу после встречи глав МИД «Большой семёрки» в Лондоне, где обсуждались российские агрессивные действия в Украине. Почему путь Госсекретаря США лежал через британскую столицу в Киев? Потому что главному американскому дипломату было важно выработать с партнёрами Соединённых Штатов общий план действий в том случае, если РФ пойдет на эскалацию в какой-либо форме.

Для чего всё это делается? Байден, как, к слову, и Путин собирает козыри перед вероятной встречей тет-а-тет. Зная своего российского визави, понимая, что тот до переговоров попытается обострить ситуацию, американцы формируют дополнительные аргументы. Так, они обсуждают вопрос наложения дополнительных санкций на проект «Северного потока – 2», говорят о блокировании в России расчётной межбанковской системы SWIFT, указывают на усиление штрафных мер.

Многим уже поднадоела тема «Северного потока», кое-кто не понимает, почему российский газопровод напрямую влияет на вопросы организации украинской системы безопасности. Всё дело в том, что украинская газовая труба – один из немногих рабочих аргументов, который уберегал и уберегает Украину от прямого российского вторжения. Москва не хотела бы массово применять войска, так как боится, что это повредит рабочую и нужную ей инфраструктуру. Если же она достроит в обход Украины потоки, то и аргумент исчезнет.

«Мы обсудили [с Госсекретарём Блинкеном] вопрос «Северного потока – 2». Это для нас также очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в Европе звучат различные позиции на сей счёт. Они иногда не тождественны нашей. Однако с США мы здесь отстаиваем общую позицию. За что я им очень благодарен, как и за мощную санкционные политику», – обозначил Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

В общем, действия России во многом будут зависеть от того, чем завершатся переговоры американского и российского руководства. Президент Украины в них участия принимать не будет. Однако Вашингтон показывает, что готов информировать Киев о том, что происходит на этом направлении. Здесь, кстати, нужно уточнить, что встречи Байдена и Путина, возможно, будут предшествовать переговоры Блинкена и Лаврова на площадке Арктического совета. Они должны пройти в конце мая.

США и модернизация «Минска»

Во время переговоров Зеленского и Блинкена украинская сторона – о чём прямо сказал госсекретарь США – поднимала вопрос о большем вовлечении Соединённых Штатов в дипломатический процесс урегулирования ситуации на Донбассе. Напомним, что буквально недавно президент Украины акцентировал на необходимости модернизировать «Минские переговоры» и постараться расширить «нормандский формат» посредством представителей Америки, Канады и Британии.

На сегодняшний день и Вашингтон, и Киев фиксируют: режим прекращения огня Россией полностью нарушен. В то же время Зеленский говорит, что враг уменьшил количество снайперских атак, но при этом чаще стал применять беспилотники (БПЛА).

Блинкен напрямую говорит, что Соединённые Штаты готовы включиться в процесс мирного урегулирования на Донбассе. Однако есть одно важное обстоятельство – Россия этого не хочет.

«Мы пытаемся найти возможности для того, чтобы каким-то образом способствовать (в рамках Минского процесса) дипломатическому решению вопроса войны на Донбассе. Однако Россия не действует в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно, что вначале следует восстановить границы, территориальную целостность и суверенитет в рамках законных границ Украины», – указал Блинкен.

Фото: president.gov.ua

Казалось бы, такая чёткая позиция Украине и нужна в рамках переговоров. Она приблизительно звучит так: сначала возвращение контроля над границей, а затем проведение местных выборов на освобождённых от иностранных войск территориях Донбасса. Но такой позиция США была и в 2014 году, во времена Женевских переговоров. Украина, по какой-то доселе непонятной причине, вышла из этого процесса. Затем был придуман «Минский процесс», где были легализованы представители ОРДЛО и создана «нормандская четвёрка», деятельность которой блокирует Россия.

Москва действительно считает, что она в Украине воюет против США, что Германия и Франция – медиаторы, но не главные оппоненты. Кремль хочет всё решить на двоих с Белым домом. Это одна из причин, по которой Путин согласился на встречу с Байденом.

Невзирая на позицию России в отношении «Минска», на всю сложность на нынешнем этапе привлечь США к переговорному процессу, Киев получил от Вашингтона несколько важных сигналов. Их передал Госсекретарь Блинкен.

Первый – это согласие Соединённых Штатов поддерживать Украину в направлении укрепления безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Есть, как сказал президент Зеленский, одна общая идея, однако до реализации она не будет озвучиваться.

Второй – то, что Вашингтон поддерживает евроатлантический курс украинского государства и готов к серьёзному соглашению с Украиной на этом направлении.

«Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО», – сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина» по итогам переговоров.

Фото: president.gov.ua

В то же время сам президент Зеленский отметил: «Увеличивается военная и финансовая поддержка Украины со стороны США. Отдельно мы обсуждали вопрос НАТО, и отдельно – вероятной будущей двусторонней очень серьезной сделки. Это вопрос будущего. Сейчас о деталях говорить рано».

Представляется – хотя это всего-навсего наши догадки, – что речь здесь может идти о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО.

Коррупция равно Россия

Владимир Зеленский правильно обозначил: новая американская администрация прекрасно понимают – и не всегда к радости украинских чиновников, – что происходит в нашей стране.

На сей раз львиная часть разговора президента Украины и Госсекретаря США касалась вопроса реформирования нашего государства. В этом нет ничего удивительного: последние лет так восемь Вашингтон говорит Киеву о необходимости ускорить процесс изменения. Но сейчас официальные представители Соединённых Штатов публично поставили знак равенства между агрессией России и внутренними проблемами Украины – коррупцией и олигархами.

«Мы против действий России по дестабилизации в Украине. Мы также поддерживаем антикоррупционные реформы, потому что это очень важно. Потому что и коррумпированные силы, и агрессия России пытаются добиться одинаковых целей – отобрать у украинского народа то, что принадлежит ему по праву: собственную территорию, ресурсы, способность развить будущее страны. Это – угрозы для украинского народа», – заявил Энтони Блинкен.

При этом американцы подняли вопросы об изменении руководства НАК «Нефтегаза».

Фото: EPA/UPG

На эту ситуацию нужно смотреть не с точки зрения увольнения правительством Украины бывшего главы правления госкомпании Андрея Коболева, а с точки зрения того, что Киев пошёл – как полагают в Вашингтоне – на подрыв института корпоративного управления. Той реформы, которую в нашей стране усиленно продвигали Соединённые Штаты.

Вообще интересно найти того, кто посоветовал пойти на такой шаг ровно в тот день, когда президент Байден справлял 100 дней своего президентства и выступал с речью в Конгрессе США.

Быть может, кто-то подумает, что Вашингтон особо не отреагировал на данное обстоятельство. Однако официальное заявление Госдепартамента США, предшествовавшее официальным мероприятиям Блинкена в Украине, говорят о том, что американцам очень не понравилось, что сделал Киев.

Впервые за долгие годы США фактически выставило счёт, указав, сколько денег они дали Украине за последние восемь лет. «С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в общей сложности, включая помощь в сфере безопасности и не связанную с безопасностью. Кроме того, мы предоставили гарантии по суверенным займам на сумму в миллиард долларов США», – сказано в документе. Там же Госдеп отдельно прописал, сколько средств США потратили на поддержку перемещённых лиц и сколько – по программе борьбы с пандемией.

Эта сумма приблизительно равна годовому товарообороту Украины с Испанией, Францией, Великобританией и Нидерландами вместе взятыми. И это – очень красноречивый сигнал для украинской власти.

Фото: president.gov.ua

Как указал сам Блинкен, Вашингтон смотрит на процесс реформ в Украине значительно шире, чем может показаться на первый взгляд. Именно поэтому госсекретарь акцентировал на важности перезапуска работы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (который не собирался с 2019 года), о необходимости проведения качественной судебной реформы, о независимости органов по борьбе с коррупцией.

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Один из самых важных сигналов нынешних переговоров по линии США – Украина заключается в том, что новая американская администрация откликнулась на просьбу Зеленского об организации двусторонних переговоров с президентом Соединённых Штатов – Джо Байденом. Действительно, эта встреча будет очень важна, ведь она сможет продемонстрировать как друзьям, так и соперникам, что Америка готова помогать Украине защищать свою независимость.

Здесь, кстати, важно, что Белый дом получил официальные приглашения для участия в праздничных событиях, посвящённых открытию «Крымской платформы» и мероприятиям на честь 30-летия с момента провозглашения независимости Украины. В том случае, если США откликнутся на данную украинскую инициативу, у нас появится возможность – о чём не преминул сказать Владимир Зеленский – вывести отношения наших двух стран на иной уровень.