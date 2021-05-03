Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону

Незалежні член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" відповіли на пропозицію Кабінету міністрів залишитись працювати до обрання нового складу і заявили про конфлікт інтересів.

Про це свідчить лист незалежних членів наглядової ради НАК до прем’ер-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні LB.ua.

В документі зазначається, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів. Окрім цього, члени ради вважають, що призначення Вітренко було здійснено з порушенням закону "Про запобігання корупції".

"Насамкінець цій наглядовій раді буде важко працювати з Юрієм Вітренком на посаді голови правління. На посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, він пропонував КМУ оцінити нашу роботу та роботу правління незадовільною. Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів. Як ми розуміємо, Закон України “Про запобігання корупції” прямо забороняє такі призначення, а саме працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у компаніях, на які вони мали вплив, протягом року з дня припинення відповідних повноважень. Такі важливі питання не пройшли б повз належну систему корпоративного врядування ще до призначення кандидата", - йдеться у листі.

С приводу "невдач" у роботі компанії у 2020 році зазначається, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за винятком резервів сумнівних боргів та компенсації за виконання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу, складає 3,2 млрд грн, а це вище, ніж у попередньому році – 2,6 млрд грн, незважаючи на низькі ціни на енергоресурси та падіння попиту. Виникнення фінансового збитку за 2020 рік є результатом застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яке обґрунтовує нарахування резервів сумнівних боргів.

За підсумками 2020 року "Нафтогаз" сплатив до державного бюджету 141,0 млрд грн у формі податків і дивідендів уряду

"Ми не маємо сумнівів щодо повноважень акціонера припинити наші повноваження, навіть достроково. Це виключна компетенція КМУ як нашого акціонера. Однак зміна голови правління, що, вочевидь, належить до компетенції наглядової ради, є порушенням стандартів корпоративного врядування, особливо враховуючи, що за погодженням з КМУ та Президентом строк повноважень голови правління було нещодавно продовжено на чотири роки… Якщо уряд мав певні суттєві перестороги щодо роботи попереднього голови правління, це також було б необхідно обговорити з наглядовою радою", - зазначено у листі.

Окрім цього, у документй йдеться, про те, що розглядаючи питання продовження повноважень Андрія Коболєва, наглядова рада жодного разу не вважала Юрія Вітренка можливим кандидатом на цю посаду. У листі такох наголошується на сумнівну репутацію Роберта Бенша у світовій енергетичній галузі, якого Кабмін призначив до наглядової ради як представника держави.

Також члени ради не виключають можливість звільнення правління НАК.

"Багато хто з членів теперішнього складу правління та вищої керівної ланки працювали з Юрієм Вітренком, коли він був працівником Нафтогазу, і слід очікувати, що багато хто з них вирішить припинити роботу в "Нафтогазі" під його керівництвом, зокрема внаслідок такого непрозорого та сумнівного процесу призначення", - йдеться у документі.

Нагадаємо, напередодні Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" допрацювати до завершення конкурсу на посади нових членів.

30 квітня наглядова Рада НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку у повному складі. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Таке рішення було ухвалено після того, як Кабінет міністрів звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити Вітренка замість Коболєва.