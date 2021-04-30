Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку

Наглядова Рада НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку у повному складі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування Компанії. Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - йдеться у заяві.

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - сказано в заяві.

Раніше LB.UA повідомляло про те, що Наглядова рада "Нафтогазу", яка була відсторонена від процедури, хоча саме в її компетенції зміна керівництва НАК, висловила незгоду з рішенням Кабміну і, можливо, відмовиться від подальшої роботи.

Нагадаємо, що Кабмін 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.