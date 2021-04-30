Кабмін продовжив дію спецобов'язків для виробників тепла до 20 травня, - Шмигаль

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) для виробників тепла до 20 травня для визначення ними найкращих пропозицій та укладення договорів

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд продовжив ПСО для теплокомуненерго до 20 травня для того, аби комунальні підприємства могли провести переговори, визначити найкращі пропозиції щодо закупівлі газу та укласти всі необхідні контракти", - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, скасування ПСО дає можливість для комунальних підприємств купувати газ у постачальників, які запропонують найкращу ціну. Тобто, місцева влада, яка є власником комунальних підприємств, зможе закупити газ влітку за найнижчими цінами. Таким чином, під час опалювального сезону комунальні підприємства не будуть залежати від різких стрибків цін на ринку газу.

Шмигаль також привітав підписання президентом України Володимиром Зеленським закону №2458, який передбачає впровадження публічних договорів про постачання комунальних послуг.

Прем'єр зазначив, що в комплексі це дасть місцевій владі механізм, який дозволить самостійно знижувати тарифи для населення на тепло та гарячу воду і не накопичувати при цьому борги за спожитий газ.