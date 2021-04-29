Fitch поставило рейтинг "Укрзалізниці" на перегляд для можливого пониження

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг дефолту емітента та пріоритетні незабезпечені рейтинги боргу АТ "Укрзалізниця" у список Rating Watch Negative (RWN) з огляду на обмежену ліквідність.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в повідомленні на сайті агентства, доступна для використання ліквідність "Укрзалізниці" не повністю покриває обслуговування боргу компанії в 2021 році з урахуванням невизначеності щодо темпів відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

У Fitch зазначають, що графік погашення боргу "УЗ" на 2021 рік включає виплату до 5,69 млрд грн за три квартали, що залишилися.

"Доступна для використання ліквідність "Укрзалізниці" є недостатньою для покриття очікуваних виплат за кредитом від банку ($116 млн, що еквівалентно 3,225 млрд грн), термін за яким настає 30 травня. Доступна для використання ліквідність у компанії (станом на 26 квітня 2021 року) становить 3,13 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За даними Fitch, сумарний борг "УЗ" на кінець 2020 року становив 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн у 2019 році). Водночас борг компанії в 2020 році на 91,2% був номінований в іноземній валюті (на 92,1% у 2019 році).

На думку агентства, валютні ризики "Укрзалізниці" є суттєвими, оскільки доходи компанії надходять переважно в національній валюті.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг "Укрзалізниці" з рівня "В-" до "ССС" у зв'язку зі збільшенням ризиків рефінансування.

У свою чергу в "Укрзалізниці" заявили, що компанія працює над кількома варіантами рефінансування кредиту на користь АТ "Сбербанк", яке припадає на 30 травня поточного року, і не допустить невиконання зобов'язань за запозиченнями.