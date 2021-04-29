Рада завернула законопроєкт Третьякової про накопичувальну пенсію

Верховна Рада відправила на доопрацювання проєкт закону №2683 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, який було внесено у 2019 році групою депутатів на чолі з Галиною Третьяковою.

За це проголосували 311 народних депутатів.

Законопроєкт передбачав, що роботодавці сплачуватимуть на накопичувальний рахунок 2% від розміру заробітної плати працівників, а самі працівники – 1%. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків міг би бути збільшено. У такому разі, роботодавець був би зобов’язаний пропорційно доповнювати внески працівника.

Проєкт також передбачав створення нового органу – Пенсійного казначейства, в якому б акумулювалися внески.

Нагадаємо, що у 2020 році Кабінет міністрів підготував власний законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи. Він передбачає, що накопичення почнеться з 2021 року, але тільки для працівників, які працюють в шкідливих і тяжких умовах.

Цей законопроєкт ще не голосували.

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.