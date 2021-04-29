Верховна Рада призначила міністром енергетики Германа Галущенка

Він заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за тарифну політику України

Фото: iclub.energy Герман Галущенко

Верховна Рада на засіданні 29 квітня проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка. Це перший повноцінний міністр енергетики України за 1,5 роки - до нього були виконувачі обов'язків.

За його кандидатуру віддали голоси 305 народних депутатів. За не голосували тільки фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

Голова Кабміну Денис Шмигаль під час представлення кандидата нічого про Галущенка не сказав, крім того, що просить підтримати його кандидатуру.

Сам Галущенко розповів, що "Енергоатом" другий квартал поспіль є прибутковим, а "історії стосовно зв'язків з олігархатом і з Деркачем" - фейк. Галущенко, як відомо, працював у "Енергоатомі" за часів головування там нині підсанкційного США депутата Андрія Деркача.

"Моє головне завдання - налагодити співпрацю і разом вирішувати критичні питання і проблеми в сфері енергетики. Нам потрібно залучення всіх областей, регіонів, всіх громад", - зазначив під час свого слова Герман Галущенко.

Він також сказав, що готовий взяти на себе відповідальність за тарифну політику України. З 1 липня, за його словами, буде напрацьована нова модель ПСО.

Згідно з сайтом "Енергоатому", Галущенко - "досвідчений юрист з багаторічним стажем у державному та приватному секторі, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Отримав вищу освіту в Львівьскому державному університеті за фахом правознавство, також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, має диплома магістра міжнародного менеджменту".

Галущенко працював у прокуратурі та МЗС.

"У різні роки він займав посади заступника керівника департаменту Секретаріата президента, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції. У 2013-2014 роках - виконавчий директор з правового забезпечення ДП НАЕК "Енергоатом". З 2012 викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. Має почесне звання "Заслужений юрист України", нагороджений Орденом Данила Галицього", - йдеться на сайті "Енергоатому".

Його дружина Ольга Богданова, згідно з декларацією, є власницею ТОВ "Простір 86" - дизайнерської платформи.

Про кандидатуру Галущенка на посаду голови Міненерго заговорили не одразу після того, як стало відомо про пошук заміни Вітренку. Спочатку джерела LB.ua у владних колах називали п'ятьох претендентів, більшість з них претендували на цю посаду ще в 2020 році. Потім джерела LB.ua повідомили, що Галущенко є найбільш ймовірною кандидатурою.

Серед причин рішення про заміну очільника міністерства енергетики джерела називали те, що Вітренко нібито не зміг знайти спільної мови з головою уряду, а також у ньому "розчарувалися" на Банковій. Сам в.о. міністра обидві тези відкинув і заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки. Втім незабаром співрозмовники і в уряді, і в парламенті, назвали Галущенка найбільш ймовірним кандидатом у міністри, а 27 квітня постанову про його призначення вніс Денис Шмигаль.

Як відомо, Вітренка наполегливо намагалися зробити міністром енергетики, але парламент двічі відмовився це робити. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

Втім вносити третю постанову про його призначення в зал Верховної Ради не довелося – натомість парламент ухвалив поправки до закону про держслужбу, які наділили Вітренка в статусі виконувача обов'язків усіма повноцінними міністерськими повноваженнями.

28 квітня Юрій Вітренко став новим головою правління НАК "Нафтогаз" після звільнення Андрія Коболєва.