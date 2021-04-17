Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”

За неофіційною інформацією, Герман Галущенко вже дав згоду на пропозицію очолити Міненерго.

Основним кандидатом на посаду міністра енергетики України станов на сьогодні є нинішній віцепрезидент “Енергоатому” Герман Галущенко.

Цю інформацію LB.ua підтвердили кілька джерел, в тому числі, в уряді і Верховній Раді України.

“Так, ця кандидатура обговорюється”, – сказав один зі співрозмовників.

За неофіційною інформацією, Галущенко вже дав згоду на пропозицію очолити Міненерго, його кандидатура запропонована т.в.о. президента "Енергоатому" Петром Котіним.

При цьому, у фракції “Слуга народу” кандидатура Галущенка на посаду міністра поки не обговорювалася.

Галущенко був призначений віцепрезидентом “Енергоатому” в травні 2020 року.

За інформацією з відкритих джерел, Галущенко - юрист з багаторічним стажем. Працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ.

До 2020 року Галущенко вже працював в “Енергоатомі”. Так, коли Андрій Деркач в 2006-2007 роках очолював “Енергоатом”, Галущенко керував юридичною службою компанії.

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

Джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

Детальніше про причини пошуку заміни Вітренку читайте в матеріалі LB.ua.