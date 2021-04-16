Тимошенко звернулася до ЦВК щодо проведення зборів ініціативної групи всеукраїнського референдуму в Zoom

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулась до Центральної виборчої комісії з проханням дозволити провести збори ініціативної групи всеукраїнського референдуму в форматі Zoom-конференції. Про це повідомляє пресслужба партії.

«У нас немає наміру перетворювати референдум на якусь піар-акцію. Наша команда спільно з Асоціацією фермерів України вважаємо, що це останній шанс зберегти для України сільськогосподарську землю. Ми уважно вивчили закон про референдум. У ньому детально не прописані умови, як проводити збори ініціативної групи, тому ми б хотіли попросити вас надати роз’яснення, щоб ми мали можливість провести захід в режимі Zoom-конференції», – звернулася до представників ЦВК Юлія Тимошенко.

Такий крок, як пояснила лідер «Батьківщини», зумовлений карантинними обмеженнями, що діють у переважній більшості областей України.

«Зараз практично вся країна в «червоній зоні», тому перед нами постало питання, як проводити збори ініціативної групи. За законом, ініціативна група – це ключовий орган з проведення референдуму, це організаційна команда, яка буде забезпечувати все, навіть збір 3 мільйонів підписів за 90 днів. Зараз в ініціативній групі всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу землі офіційно зареєстровано понад 12 тисяч осіб. Однак провести збори з дотриманням карантинних вимог і соціальної дистанції просто нереально», – зазначила Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що це вкотре доводить складність прописаних у провладному законі про референдум процедур, щоб ускладнити шлях народу до реального волевиявлення.

«Я не уявляю, як це мусив робити народ за своєю ініціативою. У «Батьківщини» дуже добре організована команда, сильна оргструктура, партійна мережа по всій Україні. Ми стали поряд з народом і допомагаємо провести організаційні заходи, але навіть нам це дуже складно зробити, тому що в законі поставлені надзавдання», – обурилася Юлія Тимошенко.