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Тимошенко: український народ єдиний в світі, хто майже не вакцинується

За останню добу в Сполучених Штатах провакциновано 4 мільйони людей, а в Україні – 919 людей

Тимошенко: український народ єдиний в світі, хто майже не вакцинується
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Держава повинна забезпечити хворим умови для лікування в ізоляції, а здоровим – можливість працювати. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Діяти треба чітко і швидко. Найперше – ізолювати хворих людей, щоб вони не заражали здорових. Для цього має бути єдина «гаряча лінія», куди хвора людина може звернутися. Якщо в неї тяжкий стан, до неї приїжджає швидка допомога і везе в стаціонар. Якщо людина може лікуватися амбулаторно, то приїжджає мобільна група, робить тести, надає ліки, тримає на контролі стан людини і забезпечує всім необхідним», – зазначила Юлія Тимошенко.

Якби була дотримана ця перша умова, впевнена лідер «Батьківщини», то столиця могла б обійтися без зупинки транспорту й жорсткого локдауну. Здорові люди мали б можливість працювати, дотримуючись санітарних і гігієнічних вимог.

«Все це детально прописано в ухваленій постанові. Однак ми маємо такі важкі наслідки через хаос державного управління», – наголосила вона.

Хаос в державному управлінні, за словами Тимошенко, призвів до того, що країна втратила час на розробку вітчизняної вакцини і не спромоглася оперативно закупити достатню кількість вакцин. А тепер щеплення населення відбувається надзвичайно низькими темпами.

«Порівняйте: за останню добу в Сполучених Штатах провакциновано 4 мільйони людей, а в Україні – 919 людей. Український народ по суті єдиний в світі, хто майже не вакцинується», – обурилася Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, 20 жовтня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову №4228, розроблену командою «Батьківщини», в якій міститься покроковий план дій для протидії COVID-19.

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