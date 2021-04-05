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Стефанчук припустив, що "слугам" доведеться піти на широку коаліцію

Змінити Конституцію без домовленостей з іншими партіями неможливо.

Стефанчук припустив, що "слугам" доведеться піти на широку коаліцію
Фото: Діана Буцко

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що "Слузі народу" доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.

Про це він сказав у інтерв'ю "Главкому".

"Щодо всіх програмних речей нам абсолютно вистачає голосів фракції «Слуга народу». Звичайно, треба проводити перемовини з колегами, тому що це парламент, тут інакше не може бути. Аби змінити ту ж Конституцію, потрібно триста голосів. Тому, можливо, з якихось питань, пов’язаних зі зміною Конституції, наприклад, зменшенням кількості народних депутатів, прийде час, коли тема про широку коаліцію може постати. Це моє передбачення", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це в Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

Але насправді "Слуга народу" не має достатньої кількості голосів. За підрахунками Комітету виборців України, тільки 37 з 230 законів, ухвалених Верховною Радою в 2020 році, "слуги" могли б прийняти самі.

Станом на грудень 2020 року фракція давала за прийняті закони в середньому тільки 211 голосів.

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