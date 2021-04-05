Стефанчук припустив, що "слугам" доведеться піти на широку коаліцію

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що "Слузі народу" доведеться сформувати широку коаліцію заради змін до Конституції.

Про це він сказав у інтерв'ю "Главкому".

"Щодо всіх програмних речей нам абсолютно вистачає голосів фракції «Слуга народу». Звичайно, треба проводити перемовини з колегами, тому що це парламент, тут інакше не може бути. Аби змінити ту ж Конституцію, потрібно триста голосів. Тому, можливо, з якихось питань, пов’язаних зі зміною Конституції, наприклад, зменшенням кількості народних депутатів, прийде час, коли тема про широку коаліцію може постати. Це моє передбачення", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це в Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

Але насправді "Слуга народу" не має достатньої кількості голосів. За підрахунками Комітету виборців України, тільки 37 з 230 законів, ухвалених Верховною Радою в 2020 році, "слуги" могли б прийняти самі.

Станом на грудень 2020 року фракція давала за прийняті закони в середньому тільки 211 голосів.