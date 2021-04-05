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На Банковій закликали виокремити український варіант російської мови

"В Україні є українська російська мова".

На Банковій закликали виокремити український варіант російської мови
Фото: Макс Левин

Речниця президента України Юлія Мендель підтримала заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про необхідність виокремити український варіант російської мови.

"Українська мова, як і ідентичність, — це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, — це частина культурного розмаїття нашої країни", - заявила Мендель в ефірі державного телеканалу "Дом" ввечері у неділю.

Вона підкреслила, що російська мова не належить виключно Росії, точно так само як англійська не належить тільки Англії.

"Англійську мову використовують в різних країнах і, мабуть, на всіх континентах — і в Австралії, і в США, і в Індії. Але Британія не вважає англійську мову тільки своєю. Так і Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - сказала Мендель.

Проєвропейська опозиція вже встигла розкритикувати заяву речниці президента.

"Українська російська - це про російську Україну", - заявив народний депутат Володимир В'ятрович з "Європейської солідарності".

Його колега по фракції Володимир Ар'єв додав, що своїми ініціативами Мендель і Аваков "стають соратниками Путіна, оскільки їхні слова - підтримка русского міра".

Нагадаємо, що кілька днів тому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що російська мова не належить Росії й закликав розвивати її український варіант.

Він також сказав, що українці не повинні відмовлятися від творів Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та "сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників".

Після цього міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Микола Гоголь, попри використання російської мови у своїй творчості, є українським, а не російським письменником.

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