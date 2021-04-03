Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання

Перша розмова президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася саме у той момент, коли була найбільш потрібною: під час загострення ситуації на українсько-російському кордоні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За словами дипломата, на початку телефонної бесіди очільник Білого дому одразу висловив впевненість, що перемовини стануть змістовними.

«[Глави держав] обговорили останнє загострення на Донбасі. Президент України виклав своє бачення, яким чином США можуть допомогти Україні у цій ситуації. Було отримано запевнення, що Сполучені Штати не залишать нашу державу наодинці. Говорили президенти і про тимчасово окупований Крим, і про важливість участі США у підготовці Саміту «Кримської платформи» і про їхню участь у Саміті», – повідомив Жовква.

Водночас, як зауважив заступник керівника Офісу президента, найважливіше у розмові двох лідерів – не те, що вона відбулася на фоні загострення безпекової ситуації на Донбасі та навколо українського кордону. Головне – сигнал, який прозвучав від США: Вашингтон не дасть нікому безкарно нападати на Україну.

«Ми отримали ту єдину відповідь, яку і мали отримати від нашого стратегічного партнера: США не дадуть нікому безкарно розв’язати руки для нових агресивних дій у нашому регіоні. Ось це і є основний меседж розмови двох лідерів», – сказав Жовква.

Заразом він вказав, що президенти окремо торкнулися теми євроатлантичної інтеграції, зокрема питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомив LB.ua заступник керівника Офісу президента, від початку планувалося, що лідери вестимуть перемовини близько пів години, однак зрештою вони проговорили більш як 50 хвилин.

Серед ключових тем, яких торкнулися глави двох держав, – хід реформ у нашій державі. Водночас сам Байден, як наголосив Жовква, запевнив українського колегу, що ключі від розвитку ситуації в Центральній та Східній Європі – в Україні.

«Конкретно йшлося про антикорупційну, судову та земельну реформи. А також про необхідність реформування КСУ, який у нинішньому стані здатний ці важливі реформи перекреслити. Президент Байден підтвердив, що уважно слідкує за успіхами у впровадженні наших реформ. Він буквально сказав, що "Україна тримає ключі від розвитку ситуації в Центральній та Східній Європі. Успіх України – це успіх всього європейського континенту"», – зазначив дипломат.

У розмові із LB.ua Жовква повідомив, що Зеленський та Байден окремо обговорили боротьбу з олігархами в Україні.

«Президент Зеленський повідомив про свої останні кроки на цьому напрямку, зауваживши, що проводить «системну деолігархізацію України». Президент Байден закликав рішуче продовжувати таку роботу та висловив свою повну підтримку», – акцентував заступник голови Офісу.

Разом з тим Ігор Жовква зазначив, що Зеленський та Байден не всі теми встигли обговорити. За словами заступника голови Офісу, президент США запевнив свого українського колегу, що це точно не остання їх розмова і далі діалог між главами двох держав триватиме.

«Не всі теми лідери встигли обговорити. Наприклад, не вистачило часу для обговорення питань економічної взаємодії, але ці питання будуть обговорені в рамках подальших контактів. Адже Президент Байден запевнив, що ця розмова точно не остання», – зазначив Ігор Жовква.

Зауважимо, що за останні кілька днів Україна мала безпрецедентну активність діалогу з США. Менш ніж за тиждень відбулися телефонні розмови керівника Офісу президента з радником президента США з питань національної безпеки, керівників зовнішньополітичних відомств, міністрів оборони, начальників Генеральних штабів.

Повну текстову версію розмови із Ігорем Жовквою невдовзі чекайте на LB.ua.