​Зеленський погодився з оцінкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ

Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія), яке відбулося у форматі відеоконференції.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо "за розуміння ситуації", яка склалася через рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

"Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним членам комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні висновки", - сказав президдент.

Зеленський погодився з оцінкою комісії, що рішення КСУ підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом. Також президент подякував за рекомендацію щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й КСУ, подавати декларації, а також - щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

Президент привітав висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року.

"Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що юристи Офісу президента та Верховної Ради проаналізують висновки та рекомендації комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи при президентові України "уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи".

Наступним етапом, на думку президента, має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

"У цих напрямах ми вже здійснюємо необхідні кроки", - зазначив Зеленський.

Голова Венеціанської комісії подякував президенту України за довіру і зазначив, що готовий до подальшої співпраці.

"Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції", - сказав Букіккіо.

Нагадаємо, Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів.

25 листопада президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня. еленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.

Президент закликав Раду не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків комісії.