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Мер Черкас публічно вибачився перед Зеленським

Бондаренко закликав забути про чвари і співпрацювати.

Мер Черкас публічно вибачився перед Зеленським
Фото: Lb.ua

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко публічно вибачився перед президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у фейсбуці.

Бондаренко закликав забути про чвари і співпрацювати.

Він нагадав, що вчора відбулася сесія міської ради Черкас, на якій було обрано секретаря - ним став депутат від фракції "Батьківщина" Юрій Тренкін. Заступниками міського голови стали Віктор Беззубенко, Сергій Тищенко, Марина Гаркава і Анастасія Чубіна.

Також було обрано виконавчий комітет, у який увійшли представники партій: "Європейська солідарність", "Слуга народу", "За майбутнє" та "Черкасчани".

"Ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом. На сьогоднішній день я, як міський голова, хотів би... повибачатися перед президентом. За те, що я, в принципі, не себе відстоював, а відстоював жителів міста. Я - гаряча людина, але я - щира людина. І я завжди буду стояти пліч-о пліч із патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно. Наше завдання - спільно працювати на Україну", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, у травні Зеленський заявив, що проти Бондаренка порушили 19 кримінальних проваджень. "Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете", - сказав президент. Бондаренко після цього подавав на президента в суд, однак суд відмовив у позові.

Весною, під час першої хвилі коронавірусу, Бондаренко скасовував у Черкасах карантин і сварився через це з президентом Зеленським та головою МВС Арсеном Аваковим.  Національна поліція порушила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас і наголосила,  що міська влада не має повноважень на прийняття таких рішень.

Бондаренка також викликали на допит. Докладно про це читайте в інтерв'ю з Анатолієм Бондаренком на LB.ua "Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують".

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