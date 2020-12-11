Чиновницю з Луганщини засудили за держзраду, але від кримінальної відповідальності звільнили

Жінка погодилася на співпрацю з ФСБ РФ через шантаж і тиск.

Біловодський районний суд Луганської області виніс обвинувальний вирок за державну зраду очільниці структурного підрозділу однієї з обласних державних установ.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.Контррозвідники встановили, що чиновницю завербували представники російських спецслужб під час її перебування на тимчасово окупованій території. Спочатку жінку затримали на КПВВ «Станиця Луганська» бойовики, а потім передали співробітнику ФСБ РФ. За допомогою шантажу та психологічного тиску він примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю.

За його завданням чиновниця намагалася зібрати та передати інформацію про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади.

Суд визнав громадянку України винною у готуванні до держзради. При цьому, врахувавши, що вона сприяла слідству і надала важливу інформацію, яка використовується для подальшого документування підривної діяльності ФСБ РФ проти України, звільнив її від кримінальної відповідальності.

Раніше суд у Херсоні взяв під варту керівника "управління транспорту" Криму Федоряна, підозрюваного у державній зраді.