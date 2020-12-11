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Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Наш" через ефір з представником "ЛНР"

Окупант звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в "обстрілах" окупованої території".

Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Наш" через ефір з представником "ЛНР"
Фото: brotv.net

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку діяльності телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365") за ретрансляцію пропаганди Росії та антиукраїнських висловлювань.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні 10 грудня, повідомляється на сайті регулятора.

Невиїзну позапланову перевірку супутниковому телеканалу "НАШ" призначено за зверненнями Служби безпеки України та небайдужих громадян за ретрансляцію шоу "Пятница. Вечер", в якому 4 грудня взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник.

"У передачі Родіон Мірошник висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності України та недоторканності її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в "обстрілах" окупованої території"", - йдеться у повідомленні.

Мірошник також заявляв, що Росія не є учасником конфлікту на Донбасі. Незважаючи на це телеканал вирішив випустити в ефір повтор телепередачі без редакційної модерації.

Нагадаємо, у січні телеканал "НАШ" оштрафували на 106 тис. гривень за інтерв'ю з експрем’єром Миколою Азаровим. Програму визнали продовженням російської пропаганди.

У листопаді телеканалу "ZIK" призначили перевірку через телемарафон про Сороса.

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