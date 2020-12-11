Колишня дружина екснардепа Мураєва може стати першою заступницею голови Харківської облради, - ЗМІ

"Блок Кернеса - Успішний Харків" рекомендуватиме на посаду першого заступника голови Харківської обласної ради VIII скликання, перша сесія якої відбудеться 11 грудня, кандидатуру Валерії Мураєвої.

Про це з посиланням на власні джерела пише місцеве видання KHARKIV Today.

За інформацією видання, таке рішення прийняли на зборах членів фракції, яке відбулося в середу, 9 грудня.

Іменна фракція мера Харкова буде найбільшою в обласній раді. У "Блоку Кернеса" - 46 мандатів. Валерія Мураєва вдруге стала депутатом обласної ради, була в списку під номером 4.

Раніше кандидатуру Мураєвої розглядали на посаду першого віце-голови Харківської ОДА. "Тоді національно-патріотичні організації виходили з пікетами в Харкові і до Офісу президента, вимагаючи не допустити ексдружину Євгена Мураєва до управління областю, а глава ХОДА не приховував, що подав її кандидатуру і називав її "потужним фахівцем"", - зазначає видання.

"Незважаючи на розлучення з чоловіком Валерія Мураєва залишилася з ним в одному політичному човні під назвою "Наші" і підтримала розставання з ОПЗЖ. У соціальних мережах вона не приховує своїх проросійських поглядів - симпатизує Кернесу і любить Першотравень", - пише KHARKIV Today.

Раніше в "Блоці Кернеса" оголосили, що на голову облради висуватимуть кандидатуру Сергія Чернова, на заступника - Степана Масельського.

У "Слузі народу" називають єдино можливого кандидата на голову Харківської обласної ради - Тетяну Єгорову-Луценко.

Євген Мураєв - народний депутат України VII і VIII скликань, лідер партії "Наші", колишній член Партії регіонів. У червні 2018-го Мураєв назвав терористом українського політв’язня Олега Сенцова.

ГПУ порушила справу проти Мураєва за статтею "державна зрада".

Нагадаємо, 9 грудня переобраний міським головою Геннадій Кернес, якого не було на сесії, став мером Харкова без присяги.