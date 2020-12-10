Мэр Кернес. Грани дозволенного

Теперь рассказываю вам.

Говорила с рядом профильных юристов, способных сделать тематическую экспертизу.

Целый день разбиралась с тем, насколько это не/легитимно.

И даже видеообращения не прислал.

В среду Геннадий Кернес был объявлен избранным мэром Харькова , хотя присягу на сессии не принимал.

1. Для начала - статья 42 закона о местном самоуправлении.

Фрагмент: «Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації».

Обратите внимание: «полномочия начинаются с момента присяги» и «на пленарном заседании».

Где именно должно происходить пленарное заседание, в законе не сказано.

«Ты знаешь, нам даже в голову не пришло, что возможен вариант, при котором новоизбранный мэр будет недееспособен/не сможет явиться на сессию или что сессия пройдет не в горсовете. Поэтому, да, закон этого не уточняет», - честно признался один из его авторов.

Именно поэтому ранее в Харькове рассматривали вариант выездной сессии. У Кернеса это потом, конечно, яро отрицали, но было б даже странно, если бы признали открыто).

А, что, выездная сессия в «Шарите»...

Во-первых, это красиво).

Для подстраховки, следовало принять отдельное решение о таком формате, но это б труда не составило.

Возможно ли подобное вне территории Украины? Ведь украинский закон регулирует правовые отношения лишь внутри страны.

Тут - правовая дилемма, но, в принципе, прямого запрета нет, поэтому данный вариант, повторяю, рассматривали. Сгонять в Берлин чартером - с нужным количеством депутатов на борту и главой ТИК - не так уж дорого.

Но по факту от задумки отказались.

2. Теперь - цитата главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. В среду на сессии она дословно сказала так:

Фото: стоп-кадр трансляции

"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці».

То есть, поскольку это не первая каденция Кернеса, то присяга ему не нужна типа.

Однако, сие - ложь.

Ниже - комментарий профильного юриста.

3. Итак.

«Щодо присяги міського голови: 1) відповідно до частини першої статті 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні, на якому ТВК оголошує результати виборів;

2) водночас частиною шостою статті 11 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що особи, ЯКІ ВПЕРШЕ БУЛИ ОБРАНІ на посади міських голів, складають Присягу на сесії відповідної ради.

Висновок: норми указаних законів є колізійними, бо попри те, що закон про службу в ОМС передбачає присягу міських голів, які обрались вперше(!), закон про місцеве самоврядування в Україні пов’язує з присягою початок повноважень міського голови.

Фото: 2day.kh.ua Первая сессия Харьковского горсовета

4. Дальше - больше.

Мэр не является муниципальным служащим в «чистом» виде (на которого распространяется действие закона «Про службу в органах местного самоуправления»), поскольку у него имеется представительский мандат.

Как у народного депутата, допустим, или даже целого Президента.

И если следовать главе логики Харьковской ТИК Морозовой, то Леонид Данилович Кучма в 1999-и году присягу принимал совершенно зря.

Была ж уже одна, зачем - ещё?

Нардепы, избиравшиеся в ВР повторно - аналогично.

Ясно же, что бред, да?

Поскольку, в случае с представительским мандатом, присяга - точка отсчета новой каденции.

Принял присягу, отработал, избрался вновь, будь добр присягнуть снова. «Преемственности» самого себя здесь нет и быть не может.

5. Если внимательно прочесть ст.11 («Присяга должно них лиц местного самоуправления») закона «Про службу в органах местного самоуправления», то, да, там действительно подчёркивается: первый раз Присягу нужно принимать. Но и далее тоже нужно. Поскольку это касается текста самой присяги (он зафиксирован), а не вступления в полномочия.

5. Впрочем, «виртуальная присяга» - не единственное нарушение закона в «Кейсе Кернеса 2020».

По факту подсчёта голосов, ТИК объявила его победителем выборов.

С этого момента начинается отсчёт то ли 15 , то ли 20 дней (тут точно не помню, а врать не стану, но срок - в этих рамках) для подачи победителем заявления на регистрацию. Такое заявление - сообразно нормам закона - он обязан подать лично.

Фото: facebook/Геннадий Кернес Геннадій Кернес

Исключительно лично.

Без вариантов.

«На крайняк» - собственноручно написать, заверить у нотариуса в Германии, апостолировать в Украине.

Чего, понятно, не делалось.

И эта (без соблюдения процедур) регистрация - на совести ТИК.

6. После утверждения мэрства Кернеса Харьковский Горсовет избрал секретарем его «правую руку» Игоря Терехова.

Именно он теперь будет руководить городом (покамест Геннадия Адольфовича - в том или ином состоянии - не вернут домой).

Но ясно, что данный околоправовой кульбит оставлять без внимания нельзя.

Что делать?

Фото: redpost.com.ua Ігор Терехов

По логике вещей, произошедшее - ответственность главы ОГА. Который обязан (в данному случае - обязана) следить за соблюдением законности на вверенной территории.

То есть подавать в местный Окружной админсуд с просьбой разобраться.

Как минимум - не создавать прецедентов.

Весьма чреватых, если вдуматься (ведь мэром, по такой логике, можно провозгласить хоть тумбочку. В любом другом городе).

Будет ли это сделано?

Учитывая, что главы ОГА - вертикаль Банковой, вопрос следует переадресовать на главную улицу страны.

Но там, похоже, всех все устраивает.