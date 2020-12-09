Кернеса оголосили мером Харкова без присяги

У Харкові розпочалася перша сесія міської ради VIII скликання, її веде голова міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова, а переобраний міським головою Геннадій Кернес на сесії відсутній.

Інформуючи про результати виборів міського голови на сесії, Мозгова заявила, що Кернес не має знову складати присягу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно зі ст. 42 закону України "Про місцеве самоврядування" новообраний міський голова складає присягу відповідно до закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 6 ст. 11 якої зазначає, що присягу складає тільки особа, яку вперше було обрано на посаду сільського, селищного, міського голови. Водночас Кернес Геннадій Адольфович обраний міським головою не вперше і вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці", - сказала Мозгова.

"Відповідно до зазначених вище законів Кернес Геннадій Адольфович із цього моменту набуває повноважень Харківського міського голови", - додала вона.

Нагадаємо, Геннадій Кернес перебуває на лікуванні в Німеччині. За словами його друга Павла Фукса, він планує бути у Харкові 30 грудня.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.