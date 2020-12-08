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Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
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ЦВК офіційно засвідчила поразку "Слуги народу" на виборах мера у рідному місті Зеленського

Кандидат від ОПЗЖ отримав майже 57% голосів.

Центральна виборча комісія офіційно повідомила результати повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу і підтвердила перемогу кандидата від партії "Опозиційна платформа за життя" Костянтина Павлова.

"За даними ТВК, Павлов Костянтин обігнав опонента, отримавши 56,96 % голосів виборців (97 591 голос)", - інформує пресслужба ЦВК.

Фото: facebook.com/UACEC

Другий тур виборів міського голови у Кривому Розі відбувся 6 грудня. За посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.

17 листопада чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який обирався від блоку "Українська перспектива", оголосив, що не братиме участь у другому турі виборів через стан здоров’я. Своїм "наступником" він назвав кандидата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова, який за результатами першого туру виборів посів третє місце.

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