У Раді зареєстрували законопроєкт про адміністративну відповідальність суддів КСУ

Скласти адміністративний протокол судді КСУ може тільки голова НАЗК або його заступник.

Робоча група Верховної ради з врегулювання конституційної кризи зареєструвала проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України.

Про це повідомила постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Законопроектом передбачається, що скласти адміністративний протокол судді, судді КСУ може тільки голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) або його заступник - із обов’язковим повідомленням про це Вищії раді правосуддя і голові Конституційного Суду.

Протокол вручається судді виключно поштою із наданням можливості надати свої письмові зауваження і заперечення, або відмовитись від його підписання з наведенням відповідних мотивів. Такі пояснення можливо надати також поштою, або особисто суддею за можливої присутності відповідно інспектора ВРП чи голови КСУ або його заступника.

НАЗК матиме повноваження передавати протокол до суду лише у разі отримання пояснень від судді, або за спливом відведеного законом терміну для їх надання

"Такий порядок вручення протоколу про адміністративне правопорушення усуває можливості будь-яких зловживань чи тиску на суддю, суддю КСЦ, які присутні в разі вручення протоколу відповідними уповноваженими особами при особистому спілкуванні із суддею, в тому числі у разі відсутності сторонніх осіб, які могли б проконтролювати відсутність таких зловживань і тиску", - йдеться у пояснювальній записці.

РЗазначається також, що реалізація данного закону, у разі його прийняття, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету.

Нагадаємо, раніше в Раду також було внесено законопроєкт №4470, який відновлює повноцінну роботу НАЗК.

З 15 січня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки недекларування інформації у двох суддів Конституційного суду.