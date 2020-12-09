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Нижня палата Конгресу США підтримала оборонний бюджет з $250 млн для України і санкціями проти "Північного потоку - 2"

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

Нижня палата Конгресу США підтримала оборонний бюджет з $250 млн для України і санкціями проти "Північного потоку - 2"
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу переважною більшістю підтримала законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 рік на суму 740 мільярдів доларів. Він передбачає санкції проти Nord Stream-2 та допомогу Україні.

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78 законодавців, передає Укрінформ.

Проєкт закону з оборонним бюджетом США вже був прийнятий в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу нашим Збройним силам.

У цьому проєкті закладено введення нових санкцій за сприяння продажу, оренді чи наданню кораблів-трубоукладників для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а також за страхування кораблів, які беруть участь в будівництві.

Схвалений проєкт оборонного бюджету-2021 загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярда доларів. Ще 26,6 мільярда спрямують на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики. На проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів доларів.

Проєкт закону далі має пройти голосування в Сенаті.

Тим часом президент Трамп вже пообіцяв застосувати вето до цього документа через те, що він не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

З огляду на це, під час голосування в вівторок Палата представників набрала необхідну кількість голосів для подолання можливого вето президента. Це змусило багатьох республіканців обирати між лояльністю до Трампа та виділенням коштів на потреби оборони США.

Нагадаємо, в серпні 2019 року президент США Дональд Трамп доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США зняла блокування 250 млн доларів, призначених для України.

У лютому 2020 року заступник міністра оборони США, який був проти затримки військової допомоги Україні, пішов у відставку.

11 червня Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива сприяння безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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