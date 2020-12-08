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Компанія Коломойського у США оголосила дефолт по кредиту $18,5 млн

У компанії накопичилось понад $14,5 мільйона основного боргу, відсотків та податку на майно.

Компанія Коломойського у США оголосила дефолт по кредиту $18,5 млн
55th Public Square, Cleveland.
Фото: cleveland.com

Компания українського бізнесмена Ігоря Коломойского Optima 55 Public Square LLC у США оголосила дефолт по кредиту.

Про це повідомляє Сleveland.com.

Зазначається, що розмір кредиту - $18,5 млн, крім того у компанії - понад $14,5 мільйона основного боргу, відсотків та податку на майно.

Optima - це конгломерат компаній у США, які мають свої інтереси у сфері нерухомості Клівленда, зокрема One Cleveland Center і 55 Public Square - 22-поверховий хмарочос - один із найвидатніших у місті і виходить на головну площу. Приблизно з 2008 по 2015 роки Optima була одним з найбільших орендодавців у центрі міста.

Нагадаємо, влада Клівленда вже давно проводить масштабне розслідування з приводу Коломойського. У серпні цього року в офісах групи управління Optima в бізнес-центрі One Cleveland ФБР провело обшуки. Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку.

Коломойський і його бізнес-партнери зараз є великими гравцями на ринку комерційної нерухомості в Клівленді, їм належить сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, а також інші активи, розташовані по всій Америці.

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