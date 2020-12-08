Прем'єр Румунії Орбан подав у відставку на тлі результату його партії на виборах

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан подав у відставку на тлі невтішного результату його центристської Націонал-ліберальної партії на виборах.

Вона посіла друге місце, а соціал-демократи закріпили більшість у 30% голосів у обох палатах парламенту, пише DW. Соціал-демократична партія очолюється ув'язненим за зложивання владою Лівіу Драгня.

"Я не чіпляюся за будь-який пост", – заявив Орбан, але додав, що дійсно збирався брати участь в перемовинах щодо потенційного коаліційного уряду.

Партія Орбана набрала близько 25% голосів у обох палатах. Їхній вірогідний партнер по коаліції, центристський альянс USR-PLUS, набрав 15,4%. Про створення коаліції з соціал-демократами, за словами Обрана, не може бути мови.

Також до правоцентристської коаліції може увійти Демократичний альянс угорців у Румунії, котрий отримав п'ятий результат на виборах. Окрім того, до румунського парламенту уперше зайде націоналістична партія "Альянс за румунську єдність".

Нині тимчасовим прем'єр-міністром став міністр оборони Ніколае Чука.

Нагадаємо, що уряд меншості Орбана було утворено після відставки в жовтні 2019 року лівоцентристського кабінету Соціал-демократичної партії, яка зберегла відносну більшість у парламенті.

Вибори нового парламенту пройшли 6 грудня.