Кулеба планує найближчим часом відвідати Молдову

Голова МЗС зазначив, що події у Молдові "завжди нерозривно пов'язані з питаннями нацбезпеки України".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує найближчим часом відвідати з візитом Молдову.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що події у Молдові "завжди нерозривно пов'язані з питаннями нацбезпеки України". Він також прокоментував, чи буде підійматися питання російських "миротворців".

"Я незабаром планую відвідати Молдову, і ми будемо говорити про всі ці речі. Тому що це - питання не тільки безпеки і територіальної цілісності Молдови, а й питання безпеки України... Події у Молдові і навколо неї завжди нерозривно пов'язані з питаннями національної безпеки України", - сказав Кулеба.

За його словами, сторони також обговорять врегулювання певних спірних питань у двосторонніх відносинах, стратегію врегулювання придністровського конфлікту, а також нові спільні проекти.

За словами міністра, президент Молдови Мая Санду вже озвучила своє бачення.

"Питання, якою буде позиція уряду, парламенту, чи будуть там дострокові вибори парламенту і тому подібне... Я за спокійний, зважений підхід. Поїдемо - будемо слухати, поговоримо, розповімо наше бачення, побачимо, який баланс сил складеться у Молдові, і вже після цього будемо вирішувати, чи робити якісь конкретні кроки", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови схвалив проєкт закону, який передає йому контроль над спецслужбою країни.

Обраний президент Майя Санду заявила про спробу захоплення влади і закликала своїх прихильників вийти на протести.

6 грудня у центрі Кишинева пройшли масштабні акції - на вулиці вийшли тисячі людей з вимогою розпуску парламенту та призначення дострокових виборів.