У парламент Румунії проходять чотири партії, перемагає опозиція

Явка була найнижчою з моменту повалення соціалістичного режиму Ніколае Чаушеску в 1989 році.

У Румунії опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) лідирує на виборах в парламент після обробки 95% виборчих бюлетенів. Національна ліберальна партія (PNL) прем'єр-міністра Людовика Орбана набирає 25%.

Ще 15% - у Союзу порятунку Румунії (USR). Альянс за об'єднання румунів (AUR) отримав 9% і теж пройшов в румунський парламент, пише молдовське видання newsmaker.

Як зазначають румунські ЗМІ, результати партії AUR Джордже Сіміона, заснованої в 2019 році, виявилися несподіваними. Решта партій були представлені в парламенті раніше.

Правонаціоналістичні "Альянс за єдність румунів" (8,7%) і Демократичний союз угорців Румунії, що набирає 6% голосів, теж проходять у парламент.

За попередніми даними, явка на виборах склала 31,84%, ставши найнижчою з моменту повалення соціалістичного режиму Ніколае Чаушеску в 1989 році, передає DW.

Тим часом прем'єр Орбан вже оголосив про свою перемогу. У правлячої НЛП є чотири потенційні партнери для створення коаліції, заявив глава румунського уряду телеканалу Realitatea TV.

Уряд меншості Орбана було утворено після відставки в жовтні 2019 року лівоцентристського кабінету Соціал-демократичної партії, яка зберегла відносну більшість у парламенті.