Генпрокурор США розглядає можливість відставки ще до закінчення терміну президентства Трампа

Генеральний прокурор США Вільям Барр розглядає можливість відставки ще до закінчення терміну президентства Дональда Трампа в січні.

Джерела Daily Mail підтвердили, що Барр незадоволений Трампом і "не той, хто мириться зі знущаннями".

Проте остаточного рішення про передчасну відставку він ще не ухвалив. Барр минулого тижня визнав, що Міністерство юстиції не виявило широкомасштабної фальсифікації під час голосування. Трамп же тривалий час наполягає, що Байден нібито міг здобути голоси завдяки махінаціям.

CNN зазначало, що Трамп розчарований генпрокурором через визнання того, що не було виявлено фальсифікацій на виборах.

Times також писало, що Барр задумався над відставкою, ймовірно, після того, як закінчив усі задумані справи в Міністерстві юстиції (у США Мін'юст очолюється генеральним прокурором).

Але президент продовжує публічно скаржитися на підсумки виборів, включно з твердженням минулого тижня про те, що федеральні правоохоронні органи сфальсифікували вибори проти нього.

Трамп звинувачував Барра під час заходу в Овальному кабінеті в четвер, стверджуючи, що він "нічого не зробив" для виявлення фальсифікацій виборців - і президент відмовився сказати, чи має він довіру до власного генерального прокурора.

"Запитайте мене про це через кілька тижнів", - сказав Трамп журналістам.

Коментар президента відбувся після того, як Барр заявив у вівторок в інтерв'ю, що Міністерство юстиції не знайшло жодних доказів широкомасштабної фальсифікації виборців, всупереч неодноразовим заявам Трампа про те, що вибори були "сфальсифікованими".

Нагадаємо, що остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, хто набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у матеріалі LB.ua "Що потрібно знати про вибори у США".

Після оголошення американських ЗМІ про те,що Байден лідирує за результатами голосування, Трамп заявив про махінації і сказав, що буде наполягати на перерахунку голосів у деяких штатах. Перерахунок, проте, також засвідчив лідерство Байдена.

Наприкінці листопада Дональд Трамп пообіцяв, що залишить Білий дім в разі, якщо колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена. Він додав, що з цим буде важко погодитися, адже йому відомо про "масове шахрайство". При цьому він стверджував, що обрання Байдена колегією буде помилкою, "тому що вибори були фальсифікацією".