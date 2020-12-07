Адвокат Трампа Джуліані заразився коронавірусом

За даними ЗМІ, Джуліані госпіталізований до лікарні Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Особистий адвокат чинного президента США Дональда Трампа, 76-річний Рудольф Джуліані захворів на COVID-19.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Руді Джуліані, безумовно, найвеличніший мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (безумовно!) вибори в історії США, отримав позитивний тест на китайський вірус", - повідомив він.

За даними Reuters, Джуліані госпіталізований до лікарні Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Син Джуліані Ендрю Джуліані, який місяць тому хворів COVID-19, повідомив, що його батько "відпочиває, отримує велику турботу і почувається добре".

Джуліані 76 років. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Нині Джуліані координує спроби юристів Трампа оскаржити результати президентських виборів і довести, що демократ Джо Байден переміг лише завдяки значним порушенням на виборчих дільницях. Поки що ці зусилля не дали відчутних результатів.