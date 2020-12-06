Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
ГоловнаСвіт

Румунія обирає сьогодні парламент

Згідно з прогнозами, явка виборців складе 40%.

Румунія обирає сьогодні парламент
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 6 грудня Румунія обирає парламент. Станом на 11:00 явка склала 7,87%, проголосувало 1,4 млн осіб.

Про це повідомив портал Digi24.

Виборі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00, після чого оприлюднять результати екзот-полів.

На дільницях запроваджено антиковідні заходи, зокрема обов’язковим є носіння масок, дезінфекція рук і предметів, що використовуються в процесі голосування, і соціальне дистанціювання.

Опитування громадської думки інституту IMAS, показало, що Націонал-ліберальна партія прем’єра Людовика Орбана випереджає опозиційну Соціал-демократичну партію, набираючи відповідно 28% і 23% виборчих голосів.

Згідно з прогнозами через коронавірус та розчарування румун в політиці явка не перевищить 40%.

Нагадаємо, Румунія з 9 листопада запровадила на 30 днів загальнонаціональну комендантську годину і закрила всі школи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також