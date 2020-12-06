Румунія обирає сьогодні парламент

Сьогодні, 6 грудня Румунія обирає парламент. Станом на 11:00 явка склала 7,87%, проголосувало 1,4 млн осіб.

Про це повідомив портал Digi24.

Виборі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00, після чого оприлюднять результати екзот-полів.

На дільницях запроваджено антиковідні заходи, зокрема обов’язковим є носіння масок, дезінфекція рук і предметів, що використовуються в процесі голосування, і соціальне дистанціювання.

Опитування громадської думки інституту IMAS, показало, що Націонал-ліберальна партія прем’єра Людовика Орбана випереджає опозиційну Соціал-демократичну партію, набираючи відповідно 28% і 23% виборчих голосів.

Згідно з прогнозами через коронавірус та розчарування румун в політиці явка не перевищить 40%.

Нагадаємо, Румунія з 9 листопада запровадила на 30 днів загальнонаціональну комендантську годину і закрила всі школи.