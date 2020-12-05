Опозиція вимагає, аби вірменський прем’єр пішов у відставку до 8 грудня

Опозиція дала прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну час до 8 грудня, щоб піти у відставку.

Про це пише interfax.com.ua.

"Ми даємо час до вівторка 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. В іншому випадку на всій території Вірменії будуть розпочаті акції громадянської непокори", - сказав представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян на мітингу біля будинку Пашиняна.

За його словами, опозиція дає Пашиняну гарантії фізичної безпеки.

Зазначимо, у суботу кілька десятків тисяч чоловік ходою попрямували до будинку вірменського прем'єр-міністра з вимогою його відставки.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Угода набирає передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

17 листопада Президент Вірменії Армен Саркісян закликав до відставки Пашиняна і позачергових виборів. До проведення виборів він пропонує передати управління уряду національної згоди.