США запровадили санкції проти деяких чиновників Китаю

Державний департамент США ініціював запровадження санкцій проти деяких чиновників Китаю через систематичне придушення свободи слова в країні.

Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

Під санкції потрапили деякі посадові особи Департаменту Об'єднаного фронту Компартії Китаю, які здійснюють тиск на людей, що відкрито виступають проти політики Пекіну.

"Ми закликаємо КНР припинити використання примус для придушення свободи слова", - закликав Помпео.

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

Нагадаємо, 19 листопада Міністерство фінансів США запровадило санкції відносно двох компаній, причетних до вивезення з Північної Кореї робочої сили і використання примусової праці.