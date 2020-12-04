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США запровадили санкції проти деяких чиновників Китаю

Під санкції потрапили деякі посадові особи Департаменту Об'єднаного фронту Компартії Китаю.

США запровадили санкції проти деяких чиновників Китаю
Фото: 2000.ua

Державний департамент США ініціював запровадження санкцій проти деяких чиновників Китаю через систематичне придушення свободи слова в країні.

Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

Під санкції потрапили деякі посадові особи Департаменту Об'єднаного фронту Компартії Китаю, які здійснюють тиск на людей, що відкрито виступають проти політики Пекіну.

"Ми закликаємо КНР припинити використання примус для придушення свободи слова", - закликав Помпео.

Нагадаємо, 19 листопада Міністерство фінансів США запровадило санкції відносно двох компаній, причетних до вивезення з Північної Кореї робочої сили і використання примусової праці.

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