Китай розгорнув свій прапор на Місяці

Китайський місячний модуль "Чан'е-5" встановив на поверхні Місяця прапор КНР.

Фото розгорнутого на супутникові Землі державного прапора опублікувало Китайське космічне агентство.

Фото: twitter.com/Xinhua

Космічний модуль "Чан'е-5" здійснив посадку на Місяць 1 грудня. Основною метою місії є збір місячного ґрунту і його доставка на Землю. У разі успіху Китай стане третьою країною в світі, яка зробить це. США і СРСР кілька разів доставляли на Землю місячний ґрунт у 1969-1976 роках.

Робота зонда тривала близько 19 годин, після чого автоматична система поклала отримані зразки у контейнер злітного модуля. Посадка апарата, що повертається на Землю, запланована 16 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія.

Нагадаємо, першими і наразі єдиними на поверхні Місяця прапор своєї країни встановили астронавти аерокосмічного агентства США NASA під час місії "Аполлон" у 1969 році.