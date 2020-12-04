У результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення.

У столиці Сербії, Белграді, стався вибух біля будівлі державної телекомпанії RTS.

Про це повідомляє RTS.

У результаті вибуху одна людина загинула, двоє отримали поранення.

За даними RTS, вибухнув балон для зварювання, який несли двоє робітників. Біля будівлі телерадіокомпанії ремонтували систему кондиціонування повітря.

Також постраждав співробітник RTS.

Зараз правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Нагадаємо, 29 листопада в Києві стався вибух біля приміщення політичної партії. Унаслідок вибуху частково пошкоджено паркан і двері будинку.