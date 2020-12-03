У Білорусі портал TUT.by позбавили статусу ЗМІ

Економічний суд Мінська позбавив портал TUT.by статусу ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Економічний суд Мінська ухвалив рішення позовну заяву про позбавлення "Тут Бай Медіа" статусу мережевого видання задовольнити, а також стягнути на користь позивача судові витрати в розмірі Br800. Також зобов'язати "Тут Бай Медіа" сплатити судове мито в розмірі Br540... Рішення може бути оскаржено в установленому порядку", - оголосив рішення суддя Іван Мойсейчик.

Гендиректор "Тут Бай Медіа" Людмила Чекіна після оголошення рішення заявила, що його буде оскаржено.

Під час засідання адвокат компанії Сергій Зікрацький заявив, що ""позбавлення TUT.by статусу мережевого ресурсу є обмеженням свободи поширення інформації, передбаченої ст. 34 Конституції".

Чекіна під час засідання визнала, що мали місце помилки редакторів під час публікації статей, за підсумками яких виданню було винесено письмові попередження міністерства інформації. Водночас вона наголосила, що сторона відповідача не згодна з оцінкою наслідків.

Починаючи з 7 серпня 2020 року TUT.BY отримав чотири попередження. Претензії від відомства прийшли після матеріалів, які розповідали про фальсифікації під час виборів президента.

З 1 жовтня Мінінформ призупинив на три місяці статус ЗМІ для TUT.by.

Мережеве видання TUT.by зареєстровано в січні 2019 року, до цього з моменту заснування у 2000 році портал працював без статусу ЗМІ.