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Помер колишній президент Францїі Жискар д'Естен

Жискар д'Естен був президентом Франції з 1974 по 1981 рік.

Помер колишній президент Францїі Жискар д'Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луара і Шер. Йому було 94 роки.

Про це повідомляє Reuters.

Жискар д'Естен був президентом Франції з 1974 по 1981 рік. За часів свого президентства всередині країни робив кроки, направлені на модернізацію французького суспільства, дозволивши розлучення за взаємною згодою, легалізувавши аборти і знизивши віковий ценз до 18 років з 21.

У зовнішній політиці став ключовим архітектором європейської інтеграції. Він прагнув лібералізувати економіку і соціальні відносини після багатьох років консервативного голлістського правління.

У Європі він налагодив тісні стосунки з колишнім канцлером Західної Німеччини Гельмутом Шмідтом, і разом вони заклали основи єдиної валюти євро, створивши Європейську валютну систему.

У 1981 році, балотуючись на другий термін, Жискар д'Естен зазнав поразки від соціаліста Франсуа Міттерана.

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