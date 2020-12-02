Кулеба закликав НАТО збільшити кількість навчань в Україні

Україна прагне до посилення взаємодії з НАТО та збільшення кількості навчань блоку на своїй території.

Про це у Faсebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сказав колегам з НАТО, що Україна хоче більше взаємодії з альянсом, хоче більше навчань на своїй території", - сказав Кулеба за підсумками онлайн-зустрічі ради НАТО за участю України та Грузії.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі у відповідь на збільшення російської присутності в регіоні.