У Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників

Правоохоронці не вважають, що ці да злочини пов'язані між собою. На відеозаписах з Камети видно, як групу заручників вели вулицею. Одна людина загинула, пише BBC.
*EM DEZEMBRO TUDO VOLTARÁ AO NORMAL*— SIGAM-ME 🇵🇱 (@JotaFilmes_) December 2, 2020
01/12 *assalto a bancos em Criciúma - Santa Catarina*
02/12 *assalto a bancos com reféns em Cametá - Pará* pic.twitter.com/X1G8RBJTxY
Про новий напад деталі поки не повідомляються. Атака у Кріусумі розпочалася близько півночі вівторка за місцевим часом та тривала годину. Напад здійснили на філіал Banco do Brazil у центрі міста. Озброєні люди заблокували дороги, захопили заручників, застосували вибухівку та здійснили кілька сот пострілів.
У туннелі на головній дорозі влаштували пожежу, ймовірно, для того, щоб завадити правоохоронцям надіслати підкріплення в місто. Постраждали охоронець та офіцер воєнної поліції.
Після нападу колонна чорних авто організовано виїхала за межі центру міста. Невідомо, скільки грошей вкрали грабіжники, однак залишки награбованого були розкидані на вулицях.
Бразильські ЗМІ описали цю атаку як частини "Нового Кангасу" - бандитизму, який спостерігався в деяких районах Бразилії в 1920-30 роках. У ті часи цілями злочинців були маленькі та середні міста.
Експерт з безпеки Гуарасі Мінгарді відзначив, що нова хвиля пограбувань банків розпочалася 5 років тому. Цілями є банки та компанії, що зберігають і перевозять цінні речі. Зазвичай в атаках беруть участь десятки злочинців, вони добре озброєні і нерідко мають вибухівку. Відомий також випадок, коли банда грабіжників з Бразилії атакувала банк у сусідньому Парагваї.
Нагадаємо, два роки тому в Бразилії грабіжники за 6 хвилин з вантажного літака викрали 5 млн доларів готівкою. Вони проникли на територію аеропорту, наклеївши на автомобіль фальшиві знаки служби внутрішньої безпеки. П'ятеро людей, погрожуючи охороні зброєю, винесли з авіалайнера $5 млн.