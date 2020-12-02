У Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників

Фото: Guardio do Sus Twitter

Банда озброєних грабіжників захопила заручників у банку на півночі Бразилії, в місті Камета. Аналогічна атака відбулася добою раніше, в місті Кріусуми.

Правоохоронці не вважають, що ці да злочини пов'язані між собою. На відеозаписах з Камети видно, як групу заручників вели вулицею. Одна людина загинула, пише BBC.

*EM DEZEMBRO TUDO VOLTARÁ AO NORMAL*



01/12 *assalto a bancos em Criciúma - Santa Catarina*



02/12 *assalto a bancos com reféns em Cametá - Pará* pic.twitter.com/X1G8RBJTxY — SIGAM-ME 🇵🇱 (@JotaFilmes_) December 2, 2020

Про новий напад деталі поки не повідомляються. Атака у Кріусумі розпочалася близько півночі вівторка за місцевим часом та тривала годину. Напад здійснили на філіал Banco do Brazil у центрі міста. Озброєні люди заблокували дороги, захопили заручників, застосували вибухівку та здійснили кілька сот пострілів.

Фото: EPA/UPG

У туннелі на головній дорозі влаштували пожежу, ймовірно, для того, щоб завадити правоохоронцям надіслати підкріплення в місто. Постраждали охоронець та офіцер воєнної поліції.

Після нападу колонна чорних авто організовано виїхала за межі центру міста. Невідомо, скільки грошей вкрали грабіжники, однак залишки награбованого були розкидані на вулицях.

Фото: EPA/UPG

Бразильські ЗМІ описали цю атаку як частини "Нового Кангасу" - бандитизму, який спостерігався в деяких районах Бразилії в 1920-30 роках. У ті часи цілями злочинців були маленькі та середні міста.

Експерт з безпеки Гуарасі Мінгарді відзначив, що нова хвиля пограбувань банків розпочалася 5 років тому. Цілями є банки та компанії, що зберігають і перевозять цінні речі. Зазвичай в атаках беруть участь десятки злочинців, вони добре озброєні і нерідко мають вибухівку. Відомий також випадок, коли банда грабіжників з Бразилії атакувала банк у сусідньому Парагваї.

Нагадаємо, два роки тому в Бразилії грабіжники за 6 хвилин з вантажного літака викрали 5 млн доларів готівкою. Вони проникли на територію аеропорту, наклеївши на автомобіль фальшиві знаки служби внутрішньої безпеки. П'ятеро людей, погрожуючи охороні зброєю, винесли з авіалайнера $5 млн.