Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі
Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"
Голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром"
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Рада ухвалила компромісний законопроєкт про відтермінування касових апаратів для деяких ФОПів
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників

Відомо про одного загиблого. 

Фото: Guardio do Sus Twitter
Банда озброєних грабіжників захопила заручників у банку на півночі Бразилії, в місті Камета. Аналогічна атака відбулася добою раніше, в місті Кріусуми. 

Правоохоронці не вважають, що ці да злочини пов'язані між собою. На відеозаписах з Камети видно, як групу заручників вели вулицею. Одна людина загинула, пише BBC.

Про новий напад деталі поки не повідомляються. Атака у Кріусумі розпочалася близько півночі вівторка за місцевим часом та тривала годину. Напад здійснили на філіал Banco do Brazil у центрі міста. Озброєні люди заблокували дороги, захопили заручників, застосували вибухівку та здійснили кілька сот пострілів. 

Фото: EPA/UPG

У туннелі на головній дорозі влаштували пожежу, ймовірно, для того, щоб завадити правоохоронцям надіслати підкріплення в місто. Постраждали охоронець та офіцер воєнної поліції. 

Після нападу колонна чорних авто організовано виїхала за межі центру міста. Невідомо, скільки грошей вкрали грабіжники, однак залишки награбованого були розкидані на вулицях.

Фото: EPA/UPG

Бразильські ЗМІ описали цю атаку як частини "Нового Кангасу" - бандитизму, який спостерігався в деяких районах Бразилії в 1920-30 роках. У ті часи цілями злочинців були маленькі та середні міста. 

Експерт з безпеки Гуарасі Мінгарді відзначив, що нова хвиля пограбувань банків розпочалася 5 років тому. Цілями є банки та компанії, що зберігають і перевозять цінні речі. Зазвичай в атаках беруть участь десятки злочинців, вони добре озброєні і нерідко мають вибухівку. Відомий також випадок, коли банда грабіжників з Бразилії атакувала банк у сусідньому Парагваї.

Нагадаємо, два роки тому в Бразилії грабіжники за 6 хвилин з вантажного літака викрали 5 млн доларів готівкою. Вони проникли на територію аеропорту, наклеївши на автомобіль фальшиві знаки служби внутрішньої безпеки. П'ятеро людей, погрожуючи охороні зброєю, винесли з авіалайнера $5 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також