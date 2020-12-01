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Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі

Захід порушував запроваджені в країні жорсткі карантинні обмеження.

Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Фото: https://www.businessinsider.com/

Депутат Європейського парламенту від правлячої угорської партії Фідес Йожеф Саджер подав у відставку зі своєї посади в Брюсселі після того, як правоохоронці викрили його під час участі у масовій секс-вечірці, яка порушувала запроваджені в країні жорсткі карантинні обмеження.

Про це пише Businessinsider.

Йожеф Саджер визнав порушення строгих правил ізоляції в Бельгії при відвідуванні секс-вечірки, повідомляє Politico. За повідомленням бельгійської газети La Dernière Heure, поліція виявила на зборах 25 оголених чоловіків, в тому числі Саджера і кількох дипломатів.

Джерело у місцевій поліції повідомило газеті: "Ми перервали оргію".

У контексті цієї інформації варто зазначити, що Йожеф Саджер був членом правлячої угорської партії Фідес, яку очолює голова угорського уряду Віктор Орбан. Після приходу політика до влади в Угорщині обмежили права ЛГБТ-спільноти. Сам Саджер при цьому брав участь у напрацюванні змін до конституції Угорщини з метою "захисту інституту шлюбу як союза чоловіка та жінки".

Зазначається, що Саджер під час облави намагався втекти з квартири по стічній трубі, але був помічений місцевим жителем. Поліція прибула на місце події псля отримання скарги на порушення порядку в нічний час.

Зазначається, що у сумці Саджера виявила наркотики. Втім він наполягав на тому, що не приймав їх.

Дипломат вибачився за порушення карантинних правил. Згодом він заявив про свою відставку з посади депутата Європарламента і попросив людей ставитися до цього питання як до "суто особистого" для нього.

"Я прошу всіх не поширювати його на мою батьківщину або моє політичне співтовариство", - додав він.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах майже 100 тис. людей долучилися до судового позову проти найстарішої і найбільшої дитячо-юнацької організації "Бойскаути Америки" (The Boy Scouts of America). Позивачі заявляють про факти сексуального насильства у лавах організації та вимагають компенсації.

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