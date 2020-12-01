Міністр закордонних справ Угорщини відреагував на обшуки СБУ на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає "неприйнятними" обшуки Служби безпеки в благодійному фонді на Закарпатті. Він заявив, що "антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні".

Про це інформує пресслужба МЗС Угорщини.

"Міністр закордонних справ заявив у відеоролику, розміщеному на його сторінці у Facebook у понеділок, що, незважаючи на "нещодавні обіцянки і "прагнення до миру", залякування угорської громади й антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні",- сказано у повідомленні.

З огляду на обшуки Будапешт викликає українського посла.

"Міністр вважає неприйнятним, що, хоча країна хоче бути частиною трансатлантичної спільноти, меншина, що належить країні-члену НАТО, "постійно залякується і піддається тиску". Тому уряд озвучить свою вимогу, щоб "Україна припинила образи щодо угорської національної спільноти і постійне залякування", - наголошується у повідомлені.

Сіярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.

У Товаристві угорської культури Закарпаття (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) заявили, що обшуки відбувалися за місцем проживання голови товариства, голови "Партії угорців України" Василя Брензовича, в центральному офісі організації в Ужгороді, а також в офісах благодійних фондів "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" і "За Закарпатський угорський інститут".

ТУКЗ-КМКС вважає, що "насправді це запланована операція, здійснена на сфабрикованих політичних звинуваченнях, метою якої є не тільки виключити діяльність угорських організацій, а й залякати угорців Закарпаття та їхніх керівників".

Як повідомляли, 30 листопада в СБУ повідомили про обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.