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Точну дату запровадження локдауну в Україні ще не визначено, - речниця Зеленського

Наразі вивчаються всі можливі сценарії, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

Точну дату запровадження локдауну в Україні ще не визначено, - речниця Зеленського
Фото: instagram.com/iuliia_mendel/

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість запровадження локдауну в Україні зберігається, але точну дату ще не визначено.

Про це Мендель написала в інстаграмі.

"За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - зазначила речниця глави держави.

Вона додала, що наразі вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

"Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!", - підкреслила Юлія Мендель.

Нагадаємо, сьогодні Офіс президента анонсував нараду, щоб визначитися, чи потрібен повний локдаун і коли.

Раніше нардеп Давид Арахамія заявив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

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