Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”

Кабмін України розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус в кожному регіоні.

Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести і в якому форматі. Уряд заявляє про якийсь інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі", - заявив Арахамія.

Нардеп оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину.

"Давайте розглянемо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні “погасити” громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому випадку ми зіткнемося з величезними труднощами щодо розвезення людей, яким чином вони доберуться до роботи. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то загалом ця проблема знімається як така. З погляду наслідків і незручностей для людей – звичайно, це зіпсує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці”, – додав він.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що повний локдаун - найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. Запровадження жорсткого карантину в Україні зможе перервати ланцюжок передачі коронавірусної хвороби і цим самим зведе рівень захворюваності до нуля.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 26 листопада виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні.

Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в інтерв'ю LB.ua повідомив, що запровадження локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП.